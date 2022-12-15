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消委會｜17款「Gel甲油」含歐盟禁用致癌物　倡自購帶到美甲店
【有線新聞】消委會測試25款水溶性樹脂指甲油，即俗稱的「Gel甲油」，發現有17款含歐盟禁用致癌物，消委會建議停用。
現在於美甲店或家中都可以Gel甲，用UV燈照射後固化定型，除了較傳統指甲油持久，圖案都較複雜。消委會測試了25款指甲油，全部都驗出有機溶液甲苯，含量低於歐盟規定的指甲油上限，可能刺激眼睛、皮膚、影響發育中的胎兒。消委會總幹事黃鳳嫺：「甲苯雖然不是禁用物質，但始終都有一定風險，建議找一些比例含量較低的產品使用，Gel甲也會安全一點。」
更要小心的是有17款Gel甲油驗出含歐盟《化妝品法規》禁用的致癌物，消委會建議不要使用。其中13款驗出微量萘，具揮發性，人體有機會吸入。甲醛2019年起亦被歐盟禁止加入化妝品，有三款Gel甲油驗到有甲醛可以令指甲變硬，但有致癌、致敏及流產風險。另外還驗出三款歐盟禁用致癌物，一款中國製的Gel甲油驗出微量致癌物苯，內地、歐盟都禁用，可能導致頭痛、損害神經和免疫系統。
黃鳳嫺：「如果自己Gel甲不方便或沒那麼美觀，想使用專業服務但想較安全，不妨考慮自己購買較安全的產品，再帶到美甲店打扮會較好。」消委會建議Gel甲時保持空氣流通，Gel完盡快洗手，每隔2至3個月暫停Gel甲讓指甲休息。海關正跟進消委會的測試報告，已試購產品作安全測試。
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