廣東河源凌晨3.6級地震 天文台接逾百市民報告有震感

【有線新聞】廣東河源凌晨發生3.6級地震，本港有市民感受到震動。

地震發生在凌晨1時03分，震央位於河源市西北約23公里，震源深度8000米。香港天文台接獲過百名市民報告表示感受這次地震，震動維持數秒，初步分析本港地震烈度是修訂麥加利地震烈度表的第三度，即是室內有感，類似小型貨車駛過的震動。