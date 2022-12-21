譚耀宗相信與內地通關在望　冀做好準備免出混亂

【有線新聞】全國人大常委譚耀宗相信通關在望，希望先做好準備工作，以免出現混亂。

譚耀宗：「我相信通關在望。從各方面消息傳過來，似乎各項工作準備中，希望通關前夕做好準備工作，以免通關時太多人，出現混亂就不好了，我希望安排妥當。」

他又說下星期二召開的人大常委會未有關於釋法的議程，而黎智英案已押後至明年9月開審，相信有時間研究如何處理，不急於決定。