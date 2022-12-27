免檢通關｜網傳來港打新冠疫苗攻略　上海復星平台供內地人登記來港打針意向

【有線新聞】內地流傳來港打新冠疫苗攻略，而上海復星醫藥推出平台，讓內地人登記來港自費打二價疫苗的意向。有藥劑師預期通關後，會多了內地人來港打復必泰，認為非本地居民無論打一價或二價疫苗都應收費。

內地社交平台「小紅書」近日流傳多篇攻略，教人去香港打新冠疫苗，如何預約、去哪裡打，留言亦有不少人問，沒有香港身份證或非永久居民可否接種。上海復星醫藥推出線上平台，讓用戶登記前往香港自費接種復必泰二價疫苗的意向，要填寫姓名、年齡組別、康復記錄及內地電話號碼。登記了不代表成功預約打針，只會接收到開放疫苗預約的訊息。目前非本港居民，

包括持雙程證人士等，可免費打科興及復必泰疫苗，若要打二價疫苗及兒童、幼兒配方，就要自費去私家醫院或診所打。有藥劑師擔心通關後會有不少內地人來港打復必泰，認為不論二價或一價都應收費。

醫院藥劑師學會會長崔俊明：「要有很清晰訊息告訴國內人士，其實復必泰疫苗計算供應是基於香港人口計算，並不包括國內人士，香港醫療壓力已經很大，如果還要照顧沒有預算的國內人士，其實比較困難。」

疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和：「其實抗疫要全世界一起去做，正正如果來到香港的非本地居民，之前未通關，無論是內地人或外國人，他在香港我們就提供疫苗保護；按照現時情況，變成預留比較搶手的二價疫苗給香港居民，所以大家才突然覺得，為何以前免費提供給非香港居民，其實背後有一定的人道原因。」

林永和又說，現時復必泰二價疫苗全球供應緊張，即使有貨都會先預留給政府，估計私家醫院和診所，短期內都不能提供給非本地居民接種。