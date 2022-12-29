澳門疫情｜官方：部份藥物供應有壓力　即日起實施藥物限購令

【有線新聞】澳門疫情持續，即日起實施藥物限購令，包括止痛退消藥、感冒藥以及化痰止咳藥。

澳門藥物監督管理局說近日巡查藥房，發現快測及止痛退燒藥有新貨補給，但複方感冒藥及化痰止咳藥供應有壓力，鄰近地區亦供應緊張，即日起每名市民每次只限購買一件止痛退燒藥、複方感冒藥及化痰止咳藥，快速測試劑則可以買10劑。