返回
按輸入鍵開始搜尋
澳門疫情｜官方：部份藥物供應有壓力　即日起實施藥物限購令
【有線新聞】澳門疫情持續，即日起實施藥物限購令，包括止痛退消藥、感冒藥以及化痰止咳藥。
澳門藥物監督管理局說近日巡查藥房，發現快測及止痛退燒藥有新貨補給，但複方感冒藥及化痰止咳藥供應有壓力，鄰近地區亦供應緊張，即日起每名市民每次只限購買一件止痛退燒藥、複方感冒藥及化痰止咳藥，快速測試劑則可以買10劑。
上一條影片 轉載許智峯帖文煽動投白票　前中大學生會長判緩刑　官：一時愚蠢
下一條影片 一期一匯 29/12/2022
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
今天
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
今天