落馬洲河套區應急醫院及方艙設施　移交特區政府營運管理

【有線新聞】因應第五波疫情興建的落馬洲河套區應急醫院和方艙設施舉行移交儀式。

儀式透過視像方式，在粵港深三地舉行，政務司司長陳國基及深圳市市長覃偉中簽署交付與合作備忘錄，將中央援港的應急醫院和方艙設施移交特區政府營運管理。陳國基感謝中央大力支援香港抗疫，盡顯對香港同胞的關心，又說香港會繼續在復常之路穩步前行，為經濟和民生活動注入更大動力。