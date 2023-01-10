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將軍澳女護士遭箍頸搶劫失2000元財物 警拘34歲貨車司機
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2023年01月10日
港聞
新聞資訊
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【有線新聞】將軍澳靈實醫院一名女護士被搶劫，警方拘捕涉案匪徒。
案發昨晚10時許，女護士下班經過附近行人隧道，被一名匪徒從後箍頸，搶走手袋內2000元現款及手錶，有途人一度協助追截，但匪徒最終逃去。警方根據匪徒在現場遺下銀包，隨即在區內拘捕一名34歲貨車司機，尋回手袋和手錶，但失去現金。
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