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高鐵復運｜網上購票系統被指不便 西九站現人龍 林世雄：港鐵已作改善
i-Cable
2023年01月14日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】高鐵周日通車，網上購票只能用內地12306系統，很多人感到不方便，被迫到西九龍站排隊購票，運輸及物流局局長林世雄表示理解市民要適應購票系統，港鐵昨日已加派人手協助，情況已有改善。
林世雄：「我看到昨天大約高峰幾十至一百人在站內排隊，港鐵也做了數個改善工作，例如把每天個別車站剩餘車票顯示出來，我們覺得最重要有足夠資訊，讓想購票人士無論通過網上或親身到西九龍站，知道相對情況後自行決定決定是否親身到站內或網上。」
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