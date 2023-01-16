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消委會｜有隱形牙套公司欠牙醫臨床診斷　箍牙或適得其反

【有線新聞】消委會調查發現，有隱形牙套公司沒有提供牙醫臨床診斷，顧客箍牙時未必能矯正牙齒，甚至令情況惡化。
消委會去年9月至12月以神秘顧客形式接觸六間隱形牙套公司，其中一間在開始箍牙前沒有提供牙科檢查。開始箍牙後有兩間不需要顧客定期到牙科覆診，其中一間沒有註冊牙醫跟進療程，另一間只提供遙距跟進服務。
消委會指，箍牙是專業牙科治療，部分牙套公司或中介包裝成一般商品及服務，消費者欠缺保障。
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