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高鐵明天起增加車票 每日雙向1.4萬張
i-Cable
2023年01月16日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】高鐵香港段每日車票上限明日起增至14,000張。
高鐵復運兩日，政府說一直與港鐵及內地相關單位密切監察車票銷售及口岸運作情況，經協調後決定明日起可供發售車票上限由現時10,000張增至14,000張，港鐵稍後會公布車票發售詳情。運輸及物流局局長林世雄說，會按照穩妥有序的原則逐步增加車票數量，讓更多乘客乘高鐵往來兩地。
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