周焯華案｜甚麼是「賭底面」？　案件掀出濠江賭場亂象　行內人揭露屬入職培訓

太陽城集團創辦人周焯華涉嫌在澳門經營非法賭博業務，案件披露當中涉及「賭底面」的非法賭博業務。雖然周焯華曾在庭上自稱「不賭錢，賭枱嘢唔太識」，但明言澳門大部份貴賓廳均有「賭底面」，而且每日均會發生。翻查過往報道，「賭底面」玩法在澳門回歸前已普遍存在，曾有行內人甚至向法庭坦承是入職培訓的「指定項目」。

德晉案員工披露如何「應客」

綽號「洗米華」的周焯華被指在6間娛樂場經營「賭底面」，即是客人以枱面賭注私下「槓桿式」乘大一至十倍作為「賭枱底」注碼，向其他賭客或外圍賭博集團「對賭」。其實澳門近年已查獲多宗「賭底面」案件，顯示相關玩法相當盛行，據報往往由於有內地客為免現金流動太高調，賭本不足又想贏大錢，引來外圍賭博集團垂涎。

（澳門。資料圖片）

值得注意的是，與周焯華一同落網的德晉集團前主席陳榮煉涉及不法賭博案中，有業務發展部員工作證時供認，在入職德晉時有接受「賭底面」培訓。據報當客人問到時，員工就會找主管安排「賭底面」，由「底面公司」人員到場記錄每口落注，由德晉場面公關在場「買碼」，再通知賬房「拖數」。

口頭賭注 執法部門難斷正

根據澳門傳媒此前報道，周焯華庭上曾直言相信澳門大部份貴賓廳均有「賭底面」業務，而執法部門巡查時遇見會上前詢問驅趕，但由於「賭底面」是客人和疊碼間的口頭私下賭注，難以當場查出真實交易。不過，亦因口頭交易，莊閒雙方都有較多賴賬者，易衍生出追數、勒索等的暴力罪案。

是次案件揭露相關「賭底面」涉款高達8千多億元，直接令澳門政府少收82億多元博彩稅，金額恐怕只是冰山一角，難怪引起澳門當局高度重視。庭上法官則直言太陽城集團伺服器有「賭底面」相關的教學文件，以代號「營運」掩飾「賭底面」，反映周焯華明知道「賭底面」違法。