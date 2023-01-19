撤隔離令｜快測陽性免申報？　確診可上班上學？　打工仔怎樣申領病假？　一文看清最新安排

【有線新聞】政府公布1月30日起撤銷確診者隔離令，並公布一系列新安排，市民現時快測陽性的申報程序、預約遙距診症、獲發隔離令申領病假，甚至入住竹篙灣社區隔離設施等，屆時都有新安排。

快測陽性要否呈報？

．快速抗原測試呈報平台、核酸檢測陽性呈報資料平台、電話語音系統將於1月30日停止運作；

．醫生只須呈報嚴重及死亡個案，專題網頁每周公布核酸檢測及死亡數字，留意院舍、學校大型爆發情況

確診應否上班上學？

．無症狀者可上班，首五日建議配戴外科口罩，避免接觸高危人士、與他人用膳及參與集會；

．不建議確診學生上學，直至快測陰性為止

可否入住竹篙灣社區隔離設施？

．仍可聯絡消防處安排入住隔離設施，入住時快測，最多可入住七日；

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電郵：[email protected]

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．毋須快測陰性亦可選擇提早離開，惟不能再次返回隔離設施

．社區隔離設施和暫託中心的過渡性安排將維持至2月28日；

遙距診症服將會結束

．遙距診症服務將停止，病人可自行出外求醫；

．所有普通科門診1月30日起提供新冠藥物治療服務；

．外展醫療團隊續支援院舍病人



醫管局診症安排：長者、孕婦等較高風險確診病人

．將預留名額予長者、5歲以下小童、28周以上孕婦，以及免疫力受抑制病人等；

．可透過HA GO手機APP「新冠關愛預約」程式預約；

．或藉普通科門診電話預約長者籌；

．醫管局支援熱線1836115會轉介有需要病人



醫管局診症安排：普通病人

．可透過HA GO手機APP「預約普通科門診」程式或電話預約系統預約；

．可致電醫管局支援熱線1836115查詢及求助

．亦向私家醫院或私家醫生求醫

打工仔確診後如何申領病假？

．1月30日起，僱員確診無異於其他疾病，需醫生紙證明；

．若僱主要求確診員工毋須上班，其間須支付薪金；

．院舍員工每48小時核酸，每日快測安排維持，不建議確診員工上班

根據現行規定，確診而缺勤僱員符合以下條件，可享有疾病津貼：

按連續性合約受僱（即僱員如連續受僱於同一僱主四星期或以上，而每星期最少工作18小時）；

放取的病假不少於連續四天；

已累積足夠的有薪病假；及

僱員能出示活動限制要求的證明或適當的醫生證明書。