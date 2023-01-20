快測免呈報、停新聞公告　政府帶頭告別「每日疫情」　新冠資訊從此說再見？

【有線新聞】疫情以來，確診數字就如同氣溫濕度，成為每日例牌新聞資訊。不過，隨著政府宣布本月30日起撤銷隔離令，屆時對新冠疫情亦會更改呈報、監測準則。那麼，是否代表「每日疫情」將不再公布？

改為類似季節性流感方式監測

在19日的防疫政策記者會上，當局強調取消隔離令不代表病毒已消失，因為疫情或會有變數，所以對新冠病毒的緊急應變級別仍然會維持，但表明將新冠病毒視為上呼吸道病管理。因此，當局將更改呈報準則，未來亦會以類似監測季節性流感的方式監測。

據防護中心總監徐樂堅表示，現時每日發出的新聞公告將會被取代，改由衞生防護中心的專題網頁，每天公布核酸檢測陽性樣本的數字及死亡個案數字。徐樂堅重申新冠病毒仍為第599章下的「法定須呈報傳染病」，因此衞生防護中心將發信通知全港醫生，需要呈報嚴重和死亡個案。

告別「430」 張竹君：感謝市民忍耐

此外，當局強調仍然會持續「多方位監測」，包括重症及死亡個案報告監測、污水樣本監測、變異病毒株監測、學校及院舍爆發監測，以及將新冠病毒納入現時定點監測計劃，邀請普通科門診及參與私家醫生每周提供相關求診數字；上述數據於2月開始「每周發放」。

2020年1月，第一波新冠疫情在香港爆發，當時政府在每日下午4點30分舉行疫情記者會，直至到去年9月24日，防護中心傳染病處主任張竹君表示，希望當天是最後一場疫情記者會，並感謝市民兩年多以來的忍耐；政府及後每周舉行記者會交代疫情走勢，去年年底改有需要時舉行，僅從每日新聞公告交代本港確診數字。