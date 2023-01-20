達沃斯論壇｜英媒：劉鶴與歐美商界午宴宣揚中國已回來　美國財長耶倫或下月訪華

【有線新聞】副總理劉鶴據報在瑞士達沃斯論壇與多個歐美商界領袖午宴，宣揚「中國已回來」的訊息。另外報道指美國財政部團隊下月將訪問中國，為美國財長耶倫訪華做準備。

內地開始了復常之路，中央多次強調今年整體經濟會好轉，同時要與國際重新連接，宣揚「中國已回來」的訊息。英國《金融時報》報道，副總理劉鶴周二在瑞士達沃斯論壇與多個商界領袖午宴，當中包括黑石集團創辦人蘇世民、高通行政總裁阿蒙、疫苗生產商莫德納、食品公司雀巢等高層。

有與會的商界領袖表示，劉鶴的訊息坦率，認為中國放棄動態清零後改變過去3年抗疫時期的做法，重新與西方連接及對商界友善，又明白到經濟缺乏私營企業難以成功，所以燃點他們對中國經濟前景的希望。

宣揚中國已準備好之際，路透引述消息指由美國財政部官員組成的團隊將於下月訪問中國，為美國財長耶倫即將訪華做準備。

耶倫及劉鶴亦在周三進行會談，全程兩個多小時。劉鶴接受鳳凰衛視訪問表示會談非常專業、坦誠和深入，對中美關係發展如何加強合作有全面討論，又承認雙方討論到中美經貿、關稅以及中概股企業等問題；在氣候變化及金融等領域亦有交換意見，又指歡迎更多外商到中國投資，中國也會全面改善營商環境。