返回
按輸入鍵開始搜尋

調查指中港分隔單親家庭疫下收入跌逾兩成　社協倡政府加快審批單程證

  • i-Cable
  • 2023年01月23日
【有線新聞】一項調查發現，疫情下封關影響中港分隔單親家庭工作，令他們收入跌逾兩成。
社區組織協會本月初訪問52個分隔中港單親家庭成員，其中近兩成七單親家長因封關未能回內地工作，近兩成總收入只有3,000元或以下，這些家庭的收入中位數只有6,000元，只有全港住戶每月入息約兩成。
另外，調查又發現，疫下中港家庭可在港續領雙程證，兒童及父母的抑鬱指數輕微回落，組織建議政府在疫後繼續為他們的雙程證續期，及加快審批單程證，讓他們來港定居照顧子女。
其他人也在看
一線搜查｜八達通兔年送$38電子利是　4步領取教學+條件　增派利是功能直接嘟入八達通
2023年01月19日
一線搜查丨年宵花市2023懶人包　入維園要憑票進場？15大花市地點＋時間＋交通一覽
2023年01月20日
尼泊爾空難｜飛機黑盒已尋回　當局料找到倖存者機會微　周一定為全國哀悼日
2023年01月16日
一線搜查｜中港通關　高鐵復運首日　主播陳書君一家3年來終團圓
2023年01月17日
上水屠房工人電擊豬隻時被撞到　刀插腳昏迷送院不治
2023年01月20日
周焯華案｜創立領導犯罪集團等162罪成囚18年　加重洗黑錢罪脫　「賭底面」涉款逾8,000億
2023年01月18日