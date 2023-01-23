調查指中港分隔單親家庭疫下收入跌逾兩成　社協倡政府加快審批單程證

【有線新聞】一項調查發現，疫情下封關影響中港分隔單親家庭工作，令他們收入跌逾兩成。

社區組織協會本月初訪問52個分隔中港單親家庭成員，其中近兩成七單親家長因封關未能回內地工作，近兩成總收入只有3,000元或以下，這些家庭的收入中位數只有6,000元，只有全港住戶每月入息約兩成。

另外，調查又發現，疫下中港家庭可在港續領雙程證，兒童及父母的抑鬱指數輕微回落，組織建議政府在疫後繼續為他們的雙程證續期，及加快審批單程證，讓他們來港定居照顧子女。