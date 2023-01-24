涉旺角偷的士後駛至荔枝角撞警車　兩男女涉無牌駕駛及偷車等被捕

【有線新聞】一對男女在旺角偷走的士，駛到荔枝角與警車相撞，兩人涉嫌無牌駕駛、偷車等被捕。

被捕疑犯黑布蒙頭、鎖上手銬，警員帶同警犬搜查的士。

事發在下午4時許，一名的士司機在長旺道停泊一輛的士，十分鐘後發現的士不見了，他翻查的士閉路電視及定位裝置，發現一名男子駕走了車輛，並於砵蘭街接載一名女子，之後沿櫻桃街離去，約半小時後後在深旺道遇上警車，他們開倒車撞向警車打算逃走。警車追至青山道截停的士，有目擊者說他們原本打算棄車逃走但不果，被警方以涉嫌無牌駕駛、偷車等拘捕。