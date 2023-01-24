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沙田跑車失控撞欄 司機涉醉駕被捕
i-Cable
2023年01月24日
【有線新聞】沙田有跑車撞欄，司機涉嫌醉駕被捕。
跑車車頭有損毀，警員在場調查。
晚上7時許，跑車在沙田圍路近銀城街失控，撞向路邊欄杆後停下，司機沒受傷但未能通過酒精呼氣測試，被警方拘捕。
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