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南韓多個學術機構官網被中國黑客攻擊
i-Cable
2023年01月25日
【有線新聞】南韓指國內多個學術機構網站，受中國黑客攻擊，但強調無構成實際威脅。
南韓12間學術機構官網，周日起遭受網絡攻擊。其中大韓建設政策研究院網頁，至周三尚未修復、未能連上。當局指中國黑客組織「曉騎營」，早前曾預告會於農曆新年期間，盜取韓方70間教育機構網站數據。
韓媒消息指網攻旨在報復南韓停發中國旅客簽證，南韓科技部則指受影響網站大多是網絡保安較弱。規模小的非盈利組織，網攻只修改了網站頁面，無造成實際危險，懷疑黑客旨在虛張聲勢引起關注。
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