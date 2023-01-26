消委會推虛擬實景教材　助特殊需要學生免墮傳銷陷阱

【有線新聞】近年涉及健身中心或美容院不良銷售的投訴，受害人部分是欠缺精神行為能力的人。消委會製作了VR虛擬實景教材，讓特殊需要學生體驗，遇上威嚇或誘惑購買健身或美容服務的情景，希望他們提高警覺。

這班學生戴上VR眼鏡，不是在「打機」。看真畫面，他們在街頭遇上健身中心職員，邀請他們上健身中心，哄他們免費試玩又換禮物，這個時候可以選擇離開抑或答應。答應了就會轉到另一場景，去到健身中心。又一輪攻勢兼脅迫。

學生：「見到『大隻佬』很凶惡，看他的樣子很凶惡，『怎麼了沒錢嗎？』這樣罵人，實在有點被嚇怕，很真實。」

特殊教育統籌主任麥翠紅：「能夠第一身感受，無論講多少講座，學生不感同身受，可能聽完水過鴨背。今次虛擬實景，就像親歷其境試過一遍，他的記憶便會加深。」

消委會接獲涉及健身中心或美容院不良銷售的投訴，很多時會針對一些沒有社會經驗的年輕人，或欠缺精神行為能力的人，因此藉VR加強宣傳教育。

消委會總幹事黃鳳嫺：「其實特殊人士他們很乖、很聽話，面對這些情況，真的不懂得如何處理，所以他們很多時候為逃離現場便就範。不可能人釘人叫他們，不准做這樣那樣，最重要讓他們學懂如何保護自己。」

教材套還包括小冊子，都是為這類人士度身訂造，顯淺易明。這些VR眼鏡暫時有15套，有團隊到校舉辦工作坊，帶著學生一起玩，消委會網站亦可以試玩，但就少了一點真實感。