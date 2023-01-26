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將藍隧道｜九巴、城巴：新路線運作暢順　已申延長服務　研新線往港島

  • i-Cable
  • 2023年01月26日
【有線新聞】將藍隧道通車超過一個半月，九巴及城巴向運輸署提出延長部分新路線的服務時間。
九巴說，開新路之後將軍澳隧道甚少擠塞，途經將隧的巴士路線包括駛往牛頭角的98號，車程節省約十分鐘；至於因應將藍隧道通車而新增的三條巴士路線亦運作暢順，其中來往康盛花園至大埔工業邨的96號比較多人乘搭，九巴向運輸署申請延長服務時間及加開特快班次。
城巴亦向署方建議將兩條行駛將藍隧道的新路線提升為全日服務，兩間巴士公司都已經提出開辦新路線由日出康城前往港島。
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