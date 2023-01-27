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修例風波｜西醫張家齊非法集結罪成 醫委會研訊判除牌半年、緩刑3年
i-Cable
2023年01月27日
【有線新聞】西醫張家齊非法集結罪成，早前判監14個月，醫委會裁定他違反紀律，除牌半年、緩刑3年。
張家齊2019年平安夜在元朗一個商場示威，法庭前年裁定非法集結罪成，監禁20個月，他去年上訴得直，減刑至14個月。醫委會召開紀律研訊，商議後認為張家齊非法集結罪成，損害公眾對醫療專業的信心，考慮到他年輕有為，實習評估報告優異，未來仍可以繼續服務社會，判除牌半年、緩刑3年。
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