修例風波｜西醫張家齊非法集結罪成　醫委會研訊判除牌半年、緩刑3年

【有線新聞】西醫張家齊非法集結罪成，早前判監14個月，醫委會裁定他違反紀律，除牌半年、緩刑3年。

張家齊2019年平安夜在元朗一個商場示威，法庭前年裁定非法集結罪成，監禁20個月，他去年上訴得直，減刑至14個月。醫委會召開紀律研訊，商議後認為張家齊非法集結罪成，損害公眾對醫療專業的信心，考慮到他年輕有為，實習評估報告優異，未來仍可以繼續服務社會，判除牌半年、緩刑3年。