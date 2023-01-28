黑人涉被五警毆斃案片段曝光 　拜登聲言推動警務改革

【有線新聞】美國田納西州黑人尼科爾斯懷疑被警員毆打致死案，當局公開超過一小時案發片段，顯示他被毒打長達三分鐘。總統拜登稱會推動警察改革法案，多個城市民眾示威，要求停止警暴。

警員隨身攝錄機片段所見，黑人司機尼科爾斯，被警員強行拖出車外。

警員喝令尼科爾斯伏於地上，他初時態度合作，強調自己正返家。期間警員不斷呼喝，更有人向尼科爾斯使用電槍。尼科爾斯隨即掙脫逃跑，警員連開多下電槍，但未能阻止他逃走。

另一片段見到，尼科爾斯再被警員制服在地。警員無視他的哀求，屢次拳打腳踢。有人向他噴胡椒噴霧，還有人持警棍打向他。

附近閉路電視亦拍下當時情況，事發在本月7日，警方初時指懷疑尼科爾斯魯莽駕駛，將他截停，期間發生爭執。 29歲的尼科爾斯送院留醫三日後死亡，涉案5名警員已被革職，被控二級謀殺等多項控罪。 尼科爾斯的媽媽強調，要為兒子取回公義。家人的代表律師亦指，事件顯示急需改革警員處理低風險案件的程序。

總統拜登向死者家屬致以慰問，又表示會盡力推動警務改革。他表示：「我會向國會說明情況，以通過《弗洛伊德法案》。我們應讓問題得到控制，我盡力能做到的事，是向聯邦政府頒布行政命令。」

拜登又稱自己和許多人一樣，看完片段後，感到憤慨及悲痛不已，但他呼籲民眾要和平示威。