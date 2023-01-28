侏儒症藥物未在港註冊　病人月付19萬捱貴藥　關注組冀政府與藥廠交涉

【有線新聞】有關注軟骨發育不全症的病人組織要求政府協助，加快新藥來港註冊。

軟骨發育不全症，俗稱侏儒症，現時香港無藥可醫，病人只可以靠手術幫助身體生長。組織表示，前年有新藥推出，病人在青春期時服用有助生長。歐美及日本等國家已使用，但新藥未在香港註冊，病人想用新藥，每個月亦要負擔約19萬元藥費。組織希望政府協助與藥廠交涉，讓新藥盡快來港註冊。