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侏儒症藥物未在港註冊 病人月付19萬捱貴藥 關注組冀政府與藥廠交涉
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2023年01月28日
【有線新聞】有關注軟骨發育不全症的病人組織要求政府協助，加快新藥來港註冊。
軟骨發育不全症，俗稱侏儒症，現時香港無藥可醫，病人只可以靠手術幫助身體生長。組織表示，前年有新藥推出，病人在青春期時服用有助生長。歐美及日本等國家已使用，但新藥未在香港註冊，病人想用新藥，每個月亦要負擔約19萬元藥費。組織希望政府協助與藥廠交涉，讓新藥盡快來港註冊。
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