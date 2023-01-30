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日本航班｜HK Express、國泰取消部分2至3月航班　涵蓋東京、大阪、福岡、沖繩等　即睇航班資料

  • News Editor
  • 2023年01月30日
日本航班｜HK Express、國泰取消部分2至3月航班　涵蓋東京、大阪、福岡、沖繩等　即睇航班資料

【有線新聞】香港快運表示，因受當局限制未能營運前往日本航班，HK Express將會取消2月17日至3月2日往來日本的航班。香港快運又透露，每周只能營運74班機前往日本，較2月原本計畫並已獲得批准的89班減少了15班。

另外，國泰航空亦表示，每周只能營運72班航班前往日本，較原定計畫少12至13班。為遵守最新限制，除早前已取消的航班外，還必須取消部分由年2月3日至3月2日往返香港及日本的航班。

由香港出發往日本之航班

沖繩 （UO820）2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日

大阪-關西 （UO688）2月17日、24日

東京-羽田 （UO622）年2月17日至3月2日

東京-成田 （UO646）年2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日

東京-成田 （UO650）年2月22日；3月1日

由日本出發往香港之航班

沖繩 （UO821）年2月18日、20日、22日、25日、27日；3月1日

大阪-關西 （UO689）年2月17日、24日

東京-羽田 （UO623）年2月17日至3月2日

東京-成田 （UO647）年2月18日、21日、23日、25日、28日；3月2日

東京-成田 （UO651）年2月22日；3月1日

．受影響旅客將可更改出發日期、時間，或直接全額退款。詳情請瀏覽：https://www.hkexpress.com/zh-hk/your-trips/important-travel-notice/

國泰航空由香港出發往日本之航班

東京—成田 （CX500）2月3日、5日、6日、8日、10日、12日、13日、15日、17日、19日、20日、22日、24日、26日、27日；3月1日

大阪—關西 （CX502）2月7日、14日、21日、28日

名古屋—中部 （CX536）2月4日、5日、7日、9日、11日、12日、14日、16日、18日、19日、21日、23日、25日、26日、28日；3月2日

福岡機場 （CX512）2月8日、15日、22日

福岡機場 （CX588）2月3日、5日、6日、10日、12日、13日、17日、19日、20日、24日、26日、27日

國泰航空由日本出發往香港之航班

東京—成田 （CX501）2月4日、6日、7日、9日、11日、13日、14日、16日、18日、20日、21日、23日、25日、27日、28日；3月2日

大阪—關西 （CX503）2月8日、15日、22日；3月1日

名古屋—中部 （CX539）2月4日、5日、7日、9日、11日、12日、14日、16日、18日、19日、21日、23日、25日、26日、28日；3月2日

福岡機場 （CX513）2月8日、15日、22日

福岡機場 （CX589）2月5日、6日、12日、13日、19日、20日、26、27日

．受影響旅客可瀏覽國泰網站：https://bit.ly/407cdq5

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