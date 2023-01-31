未來戰士T-1000成真　美國研發「變形金屬」靈活變固態或液態　可用於電子或醫療

【有線新聞】科幻電影《未來戰士》系列內，有一種能隨意改變形狀的液態金屬機械人，在現實中都有可能成真，有學者發明了一種變形金屬，透過切換成固態或液態，可以靈活應用於電子或醫療。

這隻用金屬造的積木人偶被困在監牢裡，柵欄的空隙雖然窄，但也不能困住它，因為它可以「熔化」成液體，穿過空隙流出外面，再恢復成人形，完美脫身。

這種材料出自美國的卡內基美隆大學、中國的中山大學亦有參與研發，主要成分是一種「鎵」的金屬，它的熔點只有攝氏29.76度，只要稍為加熱就會熔化，冷卻後又會重新變硬，但如何控制它的溫度？訣竅是在金屬裡頭混入磁性粒子，只要用交流磁場射向金屬，磁性粒子會有反應、產生熱力，隔空也可以加熱金屬，遙控其變成液態。磁性粒子還有另一個功能就是可以透過控制磁場令金屬移動，用來製造機械人，透過靈活切換成液態及固態可以跨越各種障礙。

用於電子工業，變形金屬可以當作「智能焊接物料」，修補損壞的底板。醫療方面一樣有用，假設有小孩吞了異物下肚，這種變形金屬對人體沒毒，可以送入胃部，液化後包著異物，再硬化移出體外，類似原理亦可以用來運送藥物，釋放到體內指定位置。