安素費南迪斯以1.2億歐元轉投車路士　締英超轉會費紀錄

【有線新聞】車路士以破英超轉會費紀錄，羅致賓菲加中場安素費南迪斯。

車路士以1.21億歐元得到這位22歲阿根廷新秀由賓菲加過檔，並超越曼城2021年以1億歐元簽入基列殊的英超最高轉會費紀錄。安素費南迪斯去年底協助阿根廷第三度捧走世界盃冠軍，並當選最佳年青球員。