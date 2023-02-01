BNO｜移英計劃推出兩年　共批14.4萬申請

【有線新聞】英國推出的英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民英國計劃至今兩年，共批出144,450份申請。英國內政大臣鄭偉祺讚揚移英港人貢獻，歡迎更多合資格港人移居英國。

英國內政部主管移民事務的國務大臣鄭偉祺表示，移英港人在當地各行各業服務，對英國社會及經濟作出貢獻，例如英國國民保健服務、協助阿富汗及烏克蘭難民等。他稱，移英港人享有與英國人同樣的自由，英國會繼續肩負對香港的道德及歷史承諾，歡迎更多合資格港人未來數年繼續移居英國。

英國2021年初開放BNO簽證計劃，讓持有BNO身分的香港人以及他們的家庭能在英國生活、工作、進修，BNO簽證計劃推出後首季，共有約二萬人申請簽證，至第二季更推至高峰，約有2.5萬人申請。

計劃至去年放寬申請資格，1997年7月1日後出生、年滿18歲的港人，只要父母至少一方擁有BNO資格，就能以獨立身份申請BNO簽證赴英居留，毋須以受養人名義辦理，伴侶和子女亦可一同申請。放寬申請資格後，14.2萬名申請者中，有約三分一的申請者是18歲以下人士。

外交部駐港公署發言人反駁英國公然違反中英雙方有關約定，以港區國安法為借口，為反中亂港分子提供保護傘，暴露以港遏華的險惡用心，促請英方立即停止借BNO問題，為反中亂港分子包庇開脫。