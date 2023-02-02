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理大衝突｜19人涉協助示威者逃走 四人承認暴動
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2023年02月02日
【有線新聞】2019年理大衝突，19人涉嫌協助示威者逃走的案件，全部被告否認意圖妨礙司法公正罪，其中4人承認被加控的暴動罪。
19名被告都有到西九龍法院應訊，全部否認於2019年11月18日意圖妨礙警方計劃的逮捕行動，其中14人各被加控一項暴動罪，當中4人認罪，控方同意如果罪成會將意圖妨礙司法公正罪存檔。另一名被告陳鎮洋就承認在理大外危險駕駛罪。案件押後至星期五續審處理認罪被告的案情及專家報告呈堂等。
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