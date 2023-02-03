全面通關｜有土瓜灣居民不擔心逼爆：商舖幾乎全結業　旅遊業界料內地團逐漸增加

【有線新聞】兩地下周起全面通關，不少市民都歡迎安排，認為方便探親、北上工作。旅遊業界相信內地入境旅行團，短期內會逐步增加，但要恢復疫情前水平，就要至少數個月。

下星期一過關去內地，毋須再做檢酸檢測，有市民即時受惠。殷小姐：「不用做檢測，6日先返內地，毋須浪費金錢。」

記者：「會否延遲兩日先北上？」鄺先生：「不會，都要上班，安排了很多事情星期一發生，非常方便，因為可以隨時來回香港和內地，香港有很多親戚和家人，希望可以經常返港探望他們。」

中港跨境司機凌先生：「開心，不用麻煩，比想像快（放寬），以為檢測維持很久。」

隨著取消配額、核酸檢測，內地到港澳旅行團都復辦，街坊會否擔心土瓜灣再被旅客逼爆？陸小姐：「應該不會太多人，商店幾乎全結業，（旅客）都不會來這裏，不擔心，等商鋪重開再說。」

蔡先生：「一定會回到從前，與原先一樣，都是滋擾、有影響，行路都要走出馬路，但政府政策無話可說。」

袁先生：「有好有壞，沒有所謂，歡迎，增長經濟。」

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，相信內地旅行團短期內會增加。旅遊促進會總幹事崔定邦：「短途例如廣東省內、數百公里範圍內的旅行團，應該可以短時間，一至兩星期或會赴港澳旅行團，2月中、3月會慢慢起步，估計初時每日數個旅行團，10個、8個旅行團應該可以做到。要恢復旅遊業高峰，每日平均有一百至兩百個內地赴港旅行團，相信要數個月甚至超過半年以上。」

崔定邦指目前有約千部旅遊巴停運有待維修，當中一半以上、以往服務旅行團，期望政府未來提供貸款支援，恢復跨境巴士的運力。