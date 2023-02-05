《給十九歲的我》暫停公映　英華女學校前校長致歉　張婉婷否認強迫學生拍攝：僅溝通誤會

【有線新聞】紀錄片《給十九歲的我》有主角稱反對公開上畫但被漠視，令情緒困擾。導演張婉婷決定星期一起停止公映，向拍攝團隊及學生等致歉，認為是溝通誤會，英華女學校前校長紀錄片發起人李石玉如說深感抱歉。

導演張婉婷去到電影院為《給十九歲的我》謝票，之後紀錄片會暫停放映，張婉婷說是她提出。張婉婷：「因為對學校來說人比電影重要，我們的初心不是要很多人來看電影，初心只是想拍攝一些千禧年（出生者）這些少女的成長及社會的變遷，主要要他們給我們看甚麼就拍攝下來最後才整合，最重要是每名女生，我們最想將她立體展現出來，誠實展現她的性格、遭遇、夢想。」

《給十九歲的我》2011年起跟拍多位英華女學校學生，記錄社會變遷。有兩名學生稱校方及電影製作商起初稱電影只供校內播放及籌款，後來改口說會公開放映及參加電影節，她們曾表明不願意紀錄片公開放映，但交涉失敗，有人情緒困擾。

張婉婷說曾與學生的家人聊天，說當時人心情平伏了，令她以為可以公映，又說學生、家長2012年簽的同意書有列明會在戲院播放。

張婉婷：「不是誤判問題，而是大家看事情的角度不是太相同，我作為導演應該負責任，現在想坐下來討論，他們長大了可以溝通得好些，所以大家想坐下來討論。任何人想走可以走，她們可以離開團隊，不作聲都可以，我們不會強行追訪，這是學校拍攝計劃，不一定說要這個。」

英華女學校前校長李石玉如向校友發信，說作爲紀錄片計劃發起人責無旁貸，十分重視片中每個人的生命，對於引起學生和學校的種種困難，她深感抱歉。校方說鑑於公映帶來負面影響，除了繼續關心受影響的同學，亦與導演及校董會達成共識，暫停公映，讓各方商討合適的處理方法。