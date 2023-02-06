美軍與兩團隊簽約　研水陸兩用運輸機　須乎「翼地效應」能低飛、料明年投產

【有線新聞】美軍新一代運輸機開發計劃已和兩個團隊簽約，雙方以不同設計概念競爭，但都要符合軍方對翼地效應低空飛行的要求，能載重量超過100公噸，並在水面起降。

去年5月，美國國防部發表「自由運輸機」計劃，目標是建造新一代運輸機。軍方對設計有多項要求，首先運載空間要及得上現役的C-17運輸機，但負載重量要提高至100公噸以上，適合於地面及海面起降，甚至不怕海面有大浪，最重要是為了省油及提高續航力，飛機必須能夠以「翼地效應」飛行。

所謂翼地效應，指的當飛機貼近地面或者海面飛行，機翼會產生額外升力，令飛機變相「輕」了。兩間獲得初步合約的承判商，包括波音子公司「極光飛行科學」設計概念接近傳統飛船，採用高機翼、單體設計，有8個渦輪螺旋槳引擎作為主推進器。另一個團隊是「通用原子」，採用中翼、雙體設計，提高水上穩定性和抵受海浪的能力，有12個渦輪軸引擎。未來18個月，美軍會分別和兩個團隊合作，研究哪個概念比較優勝，設計獲採納後，預計2024年開始生產建造。