搶人才｜高才通推出一個月批約5800宗　8%年薪250萬元以上

【有線新聞】高端人才通行證計劃推出一個月，接獲超過7,400宗申請，當局批出約5,800宗，約8%是年薪250萬元以上人士。

勞工及福利局回覆立法會，截至上月27日，在獲批的申請中八成六人介乎18至40歲，逾九成人持有全球百強大學學士學位，約2,300人工作經驗少於三年，另外有286宗申請被拒。勞福局指高才通一般可於四星期內完成審批，部份簡單個案可即日獲批。