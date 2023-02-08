打破「天勾」渣巴紀錄　勒邦占士成NBA歷史得分王

【有線新聞】湖人前鋒勒邦占士成為NBA聯盟史上得分王，主場鬥雷霆攻入38分，將紀錄推高到38390，但湖人結果以3分不敵雷霆。

距離登上歷史得分王只差36分，占士被看好在主場鬥雷霆可以破紀錄。他無辜負大家期望，上半場已入了20分。歷史一刻，第3節尾段出現，跳射得手攻人個人今場第36分。高舉雙手慶祝，打破曾經被視為難以超越「天勾」渣巴保持了34年、38387分的舊紀錄。聯盟特別將比賽暫停，為占士達成里程碑慶祝。

占士18歲開始打NBA，至今20個球季，今季平均得分仍然可以超過30，家人在場見證。誰是歷來最佳球員，以往、現在到未來都會爭論不休，但得分最多的客觀數據，現時毋容置疑屬於占士。渣巴高舉籃球再交給占士，握手擁抱祝賀，示意將第一名傳承給後輩。

NBA得分王：「過去20多年在這段旅程陪伴我的每一位，我想說非常感謝。沒有你們，就沒有我。你們的幫助、熱情、犧牲令我達到這成就。NBA、施華及已故的史端，非常感謝你們讓我實現夢想一部分。我經常夢想，但即使發夢一百萬年，也不會夢不到像今晚那麼好的夢。」

最後一節入多兩分，攻入全場最多38分，將紀錄推高到38390，但湖人未能有個快樂結局，以130比133不敵雷霆。