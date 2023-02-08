德國盃16強　辛特侯遜0:2弗賴堡

【有線新聞】德國盃16強，上屆亞軍弗賴堡作客，2比0淘汰乙組的辛特侯遜。

兩隊半場互交白卷。膠著的戰況直至87分鐘起變化。基列科的角球，對方的摩洛哥中鋒艾加迪奧擺烏龍。 紅衫的弗賴堡直至補時階段，把握對方門將迪維斯的失誤，尼斯彼德臣錦上添花，最終淨勝兩球過關。