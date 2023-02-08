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德國盃16強 辛特侯遜0:2弗賴堡
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2023年02月08日
【有線新聞】德國盃16強，上屆亞軍弗賴堡作客，2比0淘汰乙組的辛特侯遜。
兩隊半場互交白卷。膠著的戰況直至87分鐘起變化。基列科的角球，對方的摩洛哥中鋒艾加迪奧擺烏龍。
紅衫的弗賴堡直至補時階段，把握對方門將迪維斯的失誤，尼斯彼德臣錦上添花，最終淨勝兩球過關。
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