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菲律賓總統小馬可斯啟程訪日尋求更緊密合作

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  • 2023年02月08日
菲律賓總統小馬可斯啟程訪日尋求更緊密合作

【有線新聞】菲律賓總統小馬可斯啟程前往日本，展開5日訪問行程。

他表示：「我到日本的訪問至關重要，是更大外交政策事務的一部分，以建立更緊密的政治關係、更強大的國防及安全合作，以及持久的經濟夥伴關係。」
小馬可斯表示，希望與日本在基建、國防、農業等優先領域加強合作。今次是他去年7月上任以來，首次到訪日本，將與首相岸田文雄和日皇德仁會面。期間雙方官員有望簽定協議，日方為菲律賓提供更多訓練及人道援助。
菲律賓早前與美國達成協議，美國支援當地軍事設施的基建升級，獲菲方同意使用多4個軍事設施，協議被視為美國有意加強部署，應對中國在南海的活動。
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