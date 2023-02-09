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63歲男遇網上情騙　「女友」游說投資虛擬幣失1200萬元

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】一名男子遇上網上情緣騙案，損失約1200萬元。
63歲事主早前在網上交友平台認識一名女子，發展網上情侶關係。對方聲稱為虛擬貨幣投資專家，游說他投資。事主過去一個月內共轉帳約1200萬元至對方指定的16個銀行戶口，其後未能取回款項，懷疑受騙報警。警方列作以欺騙手段取得財產，未有人被捕。
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