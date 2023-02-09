易通行｜運輸署：全港近半車輛已取標貼　下周向車主發信確認電子聯絡方式

【有線新聞】全港近半領牌車輛已登記或領取「易通行」不停車繳費標貼，青沙管制區本月26日起率先採用。運輸署說收到車主反映未收到標貼，或忘記所登記的電子聯絡方法，下星期會向車主發信，確認聯絡方式。

本月26日凌晨五時起，青沙管制區不設人手收費亭，「快易通」車道亦取消，行尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道只可以用「易通行」不停車繳費，在預設的繳費戶口扣除隧道費。運輸署署長羅淑佩：「青沙坦白說是比較暢順的一條隧道，平時都不會特別塞車，所以會否特別快很多？青沙未必會，這亦都是為何我們選擇青沙試行。我們希望任何引入科技，別說市民要適應，系統亦要適應。」

全港有363000名車主登記及取得「易通行」標貼，佔全港領牌車輛四成半。收到後緊記須確認車牌是否正確，之後可以安裝。運輸署建議水平線張貼在車頭玻璃中間偏左，不要阻礙駕駛視線，與行車記錄儀或者「快易通」貼，保持至少10厘米以免干擾。

張貼後在「易通行」網站，或者手機APP註冊戶口選擇繳費方式。不過有車主反映註冊不到，稱電子聯絡方法不符。運輸署提醒車主要用續牌、過戶時，向署方登記的聯絡資料。羅淑佩：「的確有市民說不記得，我不記得當時提供了甚麼，我有很多個電郵。不要緊，政府多走一步，下星期會向全港車主發一封信，告訴你在運輸署登記電子聯絡方法是甚麼。如果你說已經取消了這帳戶，或者已經不再用那電話號碼，不要緊，到運輸署網站，一個工作天便可更改。」

「易通行」下一階段會在城門隧道及獅子山隧道實施，而三條過海隧道於今年夏天採用，年底前擴展至香港仔隧道及大老山隧道。