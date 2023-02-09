ChatGPT｜惡鬥微軟開局失利！Google AI答錯累母公司股價跌破百元　背後竟「多得NASA」？

【有線新聞】由OpenAI開發AI對話程式「ChatGPT」去年底面世, 隨即引爆IT界新一輪爭霸戰，兩大科網巨頭微軟（Microsoft）、谷歌（Google）相繼加入戰團。不過，Google日前發布的推廣動畫卻爆出公關災難，被眼利網民發現回答出錯，外界隨即質疑Google的AI技術未成熟，母公司Alphabet股價受累跌破百元。這次風波卻可能是「非戰之罪」，背後更可謂「多得NASA（美國太空總署）」？

誤解新聞稿 NASA標題模棱兩可

綜合外媒報道，Google近日在Twitter發布AI對話程式「Bard」的推廣動畫，當中有問題問：「如何告訴我9歲的孩子韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）有哪些新發現？」，「Bard」給出的第三項答案「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」卻是錯誤。

據報道，韋伯太空望遠鏡確實於去年九月拍攝了「它的第一張」太陽系以外行星的照片，當時NASA發出的新聞稿便以「NASA’s Webb Takes Its First-Ever Direct Image of Distant World」為題，但「全球第一張」卻是由歐洲南方天文台的「甚大望遠鏡（Very Large Telescope）」拍攝出。天文學家Bruce Macintosh認為「Bard」應該是誤解了「模棱兩可的NASA新聞稿」。

競爭對手也犯錯 微軟一招更可信？

不過，這個誤解卻價值上千億美元。消息傳開後，周三（8日）Alphabet股價一度插水8.9%，失守100美元大關，終場跌幅收窄到7.44%，但市值仍蒸發逾1,000億美元。Google隨後解畫，直言事件「凸顯了嚴格測試過程的重要性」，將啟動可信測試計劃，以確保「Bard」回應屬於高標準。

說回爭霸戰引發者「ChatGPT」，其實也曾被發現提供錯誤信息，而OpenAI的回應是「通過定期更新使工具變得更好」。至於微軟「Bing」則是將AI答案置於頁面一側，而非「慣常」的置中位置，而且回答還包括標注和來源鏈接，讓用戶易於識別，看起來更值得信賴。