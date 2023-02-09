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光城者企圖爆竊學校案｜法庭聽取兩男求情　本月22日判刑

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】「光城者」成員企圖爆竊學校的案件，法庭聽取兩名被告求情，本月22日判刑。
兩名被告賴俊羲及陳政騫由囚車押送到西九龍裁判法院。「光城者」四名成員前年5月意圖爆竊將軍澳一間中學，當中兩人已認罪，而賴俊羲及陳政騫就裁定有罪。辯方求情指他們勤奮上進，雖然闖入學校，但學校並無任何損失，希望法庭給年輕人機會，判入更生中心，法庭連同其中一人的襲警罪押後至本月22日判刑。
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