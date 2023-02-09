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給19歲的我｜倘使用資料目的有變 私隱專員：需得當事人訂明同意
i-Cable
2023年02月09日
【有線新聞】《給19歲的我》紀錄片風波，個人資料私隱專員鍾麗玲說正等候英華女學校回信，暫時不評論是否違反私隱條例。而根據法例，如果使用個人資料目的有變，需要取得當事人同意，亦有權撤回同意。
個人資料私隱專員鍾麗玲：「合約問題或同意書問題，我想指出是涉及複雜的法律問題。除了《私隱條例》的考慮外，可能涉及合同法、平衡法的考慮。我們現時已發信給學校，正等待回覆，所以我在這裏不便就事件作出進一步評論。如果使用資料目的有變，需要取得當事人訂明同意。訂明同意在條例之下是自願及明確的同意，在條例之下這個同意亦可以撤回。」
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