北韓建軍75周年閱兵儀式展示軍事實力

【有線新聞】北韓昨晚舉行建軍75周年閱兵，展示洲際彈道導彈等武器。

北韓官方傳媒報道，身穿黑色大衣和戴帽的領袖金正恩，攜同妻子和女兒，出席平壤金日成廣場舉行的閱兵，展示包括洲際彈道導彈等武器。

有美國企業的衛星圖片顯示，閱兵儀式上有疑似運載導彈的軍車。專家相信閱兵展示的武器，包括火星17洲際彈道導彈及可能使用固體燃料的新型洲際彈道導彈。韓聯社報道，金正恩未有在閱兵儀式發言。