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樂施會毅行者一年雙賽　本月24至26日復辦首場

  • i-Cable
  • 2023年02月09日
【有線新聞】樂施會毅行者實體賽停辦三年，今年會辦兩次，本月24至26日先復辦。
樂施毅行者督導小組召集人陳智思：「2月這次先試一試，的確有一段很長的時間沒有舉辦，都要重新適應。（2月）先是400隊的參賽人數，11月重回正常毅行者一般起步時間。希望恢復至以往超過1,000隊的數字。」
大會提醒由於復辦賽事在2月舉行，日夜溫差較大，參加者要注意保溫。另外今屆路線部分檢查點及終點有所變動，亦要留意。毅行者上一次實體賽已是2018年，其後分別因社會運動及疫情要取消或改以線上跑形式舉行。
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