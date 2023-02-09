理大衝突｜三被告認暴動罪囚16至19個月　陳廣池：現場如烏東戰場

【有線新聞】2019年理大衝突有示威者逃至科學館後被補，其中三名男女承認暴動罪，判囚16至19個月。

三名被告被控2019年11月18日在理大，暢運道與科學館道一帶參與暴動，區域法院法官陳廣池判刑說理大現場如「烏克蘭東部戰場」。有被告被幕後推手荼毒、自毀前途，兩名現為夫婦的被告愚眜魯莽，滿腔熱誠和滿腦子的政治氛圍，卻換來牢獄之苦。法官判刑前要求被告讀出自己寫的求情信，希望令其他幸運未被捕或不幸被捕的人會有所感觸，反思「究竟為甚麼」。考慮各被告沒有策劃和鼓動角色，開審前認罪，獲酌情減刑。