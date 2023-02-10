日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查

【有線新聞】土耳其及和敘利亞邊境大地震全球關注，而日本新潟縣糸魚川市海邊近日則出現異象，上以萬計的沙甸魚沖上當地海灘，淺灘位置染紅有如血海，詭異畫面讓當地居民憂心可能是「震前預兆」。新潟縣政府隨即聯同當地海洋學家調查，提醒當地居民切勿觸碰或拾取沙甸魚。

住了80年從沒見過 當地長者：相當害怕

據日本傳媒報導，新潟縣糸魚川市有民眾在本月8日目擊，大量沙甸魚被沖上沙灘，形容長達200米海岸線全被沙甸魚淹沒。當地有民眾嘗試拾取活魚，但當踩下「沙甸魚灘」周圍，頓時擠出被血水染紅的液體，畫面駭人。有當地長者明言住了80年從來沒有見過這種情況，第一次看到這樣令他「相當害怕」。

新潟縣政府發言人回應暫時未清楚事件確切起因，推測魚群可能受到驚嚇，陷入恐慌而沖上岸；目前正在與新瀉市水族館的海洋學家進行調查，提醒當地居民不要觸碰或拾取沙丁魚，不管是活魚還是死魚。為避免出現腐臭，當局預計用焚燒方式處理魚屍。