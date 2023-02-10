肯尼亞出土三百萬年前石器　「比人類早出現」　料用於屠宰河馬

【有線新聞】人類似乎是最早懂得用工具的物種，但這個看法最近受到挑戰。考古學家於肯尼亞發現一批接近三百萬年前的石器，比人類出現的時間更早，意味早期的人類遠親已經懂得用石器。

隨手拾起一塊石頭丟向獵物，這塊石頭已經算是「工具」，但當考古學家說「石器」，他們有更嚴格要求。就是石頭的形狀不是純天然，而是刻意改變過，例如反覆敲打令某一邊變薄，造成類似刀刃的效果，用來割開動物毛皮，這種最早的石器工藝稱為「奧都萬」。主流理論認為靈長目演化成人類之後，才夠能力製作奧都萬石器，但最新的發現挑戰這個說法。

紐約市立大學的學者於肯尼亞一個湖邊的考古遺址，發現兩副古代河馬化石骨頭有鑿痕，是個屠宰現場，附近亦發現一批奧都萬石器，年代和河馬化石一致，大約是300萬年前，但當時人類甚至同級的人屬尚未出現，那麼這些石器是誰在用？

答案似乎是現場發現的兩顆牙齒，屬於比人類更早期的「傍人」，牙齒年代同樣是300萬年前，學者認為極可能是石器的主人。傍人的顎骨很有力，但如果處理河馬肉要工具也不意外。學者今年夏季將會再去肯尼亞，希望找出更確切的證據，確認石器是否比人類更早出現。