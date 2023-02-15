消委會｜9抽濕機效能低於能源標籤　2款裝過濾器後更大跌　機電署跟進事件或禁售

【有線新聞】消委會發現有兩款抽濕機安裝過濾器後抽濕效能大跌，機電署正跟進，有可能禁止出售。消委會又說由於測試環境不一，大部分廠商宣傳單張上的抽濕量較能源效益標籤列明高，認為有誤導之嫌。

回南天不想家中潮濕，衣服難以晾乾，抽濕機便大派用場。消委會測試發現14款抽濕機中，有9款在標準環境，即26.7度及相對濕度60%時的抽濕量跟機電署能源效益標籤列明的數值不一。「惠而浦」及「金章牌」測試的效能與標籤列明相若，但安裝隨機附送的HEPA高效率空氣過濾器後，抽濕量分別低13%及23%，能源效益跌到2級及4級。「金章牌」回覆說過濾器是贈品，正常操作可不用安裝。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀︰「當你買了抽濕機，有這麼好的HEPA高效率空氣過濾器可以令室內空氣較乾淨，你會否安裝、會否會使用？我認為大部分消費者都會，我不用就沒有意思，用就要支付較多電費，所以消費者應該有知情權，生產商或廠商應提供確實無誤的資料讓消費者選擇。」機電署跟進測試都發現兩款抽濕量不符合能源效益標籤規定，如果進一步測試確認有問題，會禁止兩款抽濕機在港出售。

消委會又說，大部分廠商宣傳時說的抽濕量是在30度及相對濕度80%下測試，抽濕機會抽得較快、較多，消委會認為不能反映實際家居環境，多次促請廠商糾正。譚鳳儀︰「廠商用他們設定的環境去標榜抽濕量很大、很好，這樣有點誤導，消費者不要只看生廠商的宣傳單張，要看能源標籤上（抽濕量）是多少，就知道抽濕效能好不好。」

評分最高有三菱電機及LG的抽濕機，不過較貴，對抽濕速度要求不是特別高，可以考慮小米及開利。