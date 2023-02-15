抽濕機2023｜消委會實測14款抽濕機　LG、三菱電機總評最高分　即睇所有型號效能評分

【有線新聞】天氣潮濕，地板牆身猛冒水珠讓人相當頭痛。消委會就測試了市售4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，當中以三菱電機的「MJ-E160HR-H」抽濕機表現最好，獲得4星半總評；飛利浦「DE5205/39」二合一型號在開啟空氣淨化功能後仍保持水準，得到4星總評。不過，有2款樣本在安裝過濾器後抽濕效能明顯下降，能源效益級僅達2級和4級。

抽濕機2023｜HEPA稱可隔除香煙煙霧 安裝後效能即跌？

是次測試的4款二合一空氣淨化抽濕機，均附設HEPA（High Efficiency Particulate Air，又稱高效率空氣過濾器）過濾器，聲稱能隔除香煙煙霧及塵埃等顆粒物。飛利浦型號在能源效率、空氣淨化表現同樣有4分，飛歌及Panasonic表現相若，空氣淨化同樣為3.5分；惠而浦型號在安裝HEPA過濾器後，能源效益由1級降至2級，在標準環境下量得的能源效率下降20.2%，空氣淨化表現亦只有2.5分。

餘下10款抽濕機則以聲稱每日抽濕量分類，分別是介乎16升至18升、11升至14.4升，以及8.5升至9.9升，大抽濕量總評最好的是三菱電機「MJ-E160HR-H」及LG「MD16GQWE0」同樣獲4.5星；總評最低是中抽濕量的金章牌Zanussi「ZD2888」只有2星，在安裝贈送的HEPA過濾器後，能源效益級別亦由1級大跌至4級。

抽濕機2023｜估計每年電費 東芝最多$260

用電量方面，雖然各型號抽濕操作型式、過濾配備等各有不同，實際使用環境亦會影響效能，難以劃一標準比較衡量，但消委會估計每年所需電費在$146（正負零「XQJ-C010(II)」）至$260（東芝「RAD-Y300H」）之間，總評4.5星的三菱型號約$209、LG型號約$194。

抽濕機2023｜廠商測試未符機電工程署標準環境

消委會指出，廠商聲稱的每日抽濕量都是於廠商慣用環境（一般是溫度30℃及相對濕度80%）下量度的數值，未能準確地反映實際使用時關上窗戶的室內環境（機電工程署標準環境：溫度26.7℃及相對濕度60%），因此廠商的測試數值作聲稱會誤導消費者，建議消費者參閱宣傳單張或產品說明書時，應留意其測試溫度及濕度。