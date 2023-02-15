消委會｜28款木耳等乾製食用菌　部分含除害劑、金屬污染物

【有線新聞】消委會測試28款預先包裝乾製耳類食用菌，部分含除害劑和金屬污染物，但對健康的風險不高。

測試的產品包括黑木耳、白背木耳及雪耳，所有樣本檢出金屬污染物，12款檢出至少1種除害劑殘餘物，全部遠低於相關規例上限，正常食用不會影響健康。另外2款雪耳含致敏的二氧化硫，並沒有標示在成份表上，食安中心指產品已經停售。消委會又提醒市民室溫浸泡乾菌一般不應超過兩小時，以免產生米酵菌酸引致中毒。