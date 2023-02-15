美國研VR眼罩追蹤眼球動態　分辨是否濫藥　畫面記錄或可作呈堂證據

【有線新聞】懷疑司機酒後駕駛可以要求做呼氣測試，但如果是濫藥就未必有用，美國有初創企業研發了一款VR眼罩，透過追蹤眼球動態，可以分辨一個人是否處於濫藥後的狀態。

威脅駕駛安全的不只是酒精，例如大麻於美國管制相對寬鬆，但就算於個別州分大麻是合法，吸食大麻後開車一樣是犯法，類似要求亦適用於地盤、貨倉等需要操作大型機器的職場；但一般吹氣測試只對酒精有效，要即時確認操作人員有否濫藥，或者吸食過大麻並不容易。

美國一間初創企業認為人工智能可以幫上忙，開發了這款VR眼罩，受測試的人戴上後會看見浮標以各種方式移動，眼罩會追蹤眼球動態及瞳孔狀態，將數據傳至遠端的AI系統，判斷用家有否受大麻或其他藥物影響，將評估結果傳回現場。

現時執法人員一樣會觀察眼球動態，但要經長時間訓練，而且要結果可靠，必須在燈光合資格的房間做，變相不可以現場測試；但VR眼罩不需要訓練，而且可以即場知道結果，眼球動態的畫面記錄甚至可以作為呈堂證據。公司發言人表示，美國已經有執法部門研究這款眼罩可否用於執法。