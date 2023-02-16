曾受困洞穴獲救　泰國野豬足球隊前隊長逝世

【有線新聞】曾經在泰國山洞被困的野豬足球隊隊長多姆，在英國留學期間逝世。

現年17歲的多姆星期日被發現在寄宿學校的房間內昏迷，送院搶救後延至星期二不治。當地警方說多姆的死因無可疑，泰國傳媒報道他的頭部有傷，要等待驗屍確定死因。

多姆去年獲得獎學金，入讀英國李斯特城一間著名足球寄宿學校，校長發聲明對多姆的離世感到震驚和難過。在2018年6月，多姆和野豬足球隊12名隊友和教練被困清萊一個山洞兩星期，全部人最終安全獲救。